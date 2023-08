Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag wurde eine 38-jährige Frau aus Castrop-Rauxel von einem bislang unbekannten Mann in einem Park an der Ecke Am Stadtgarten/ Glückaufstraße belästigt. Der Mann stellte sich gegen 11.25 Uhr vor die Spaziergängerin, entblößte sein erigiertes Glied und fasste sich an. Die 38-Jährige lief daraufhin weg und informierte die Polizei. Der Unbekannte lief in Richtung Am Stadtgarten (Innenstadt) weg. Beschreiben konnte sie den Mann wie folgt: 25-30 Jahre alt, normale Statur, dunkler Haaransatz, kurze knielange Hose, Sportschuhe, dunkel graue Cappy, Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Identität des Mannes oder dem Vorfall an sich sagen können. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

