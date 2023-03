Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hund beißt jungen Mann

Speyer (ots)

Am 21.03.2023 gegen 07:45 Uhr befand sich ein 25-Jähriger auf dem Gehweg der Schützenstraße, als ein Mann mit einem an der Leine geführten Rottweiler ihn passierte. Der Rottweiler biss dem 25-Jährigen unvermittelt in den linken Unterarm, wodurch eine unter die Haut gehende Bisswunde entstand, die später ärztlich behandelt werden musste. Der Hundehalter forderte den 25-Jährigen lediglich auf, nicht näher zu kommen, schimpfte mit seinem Hund und ging seines Weges, ohne sich um den 25-Jährigen zu kümmern oder einen Datenaustausch zu veranlassen. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: Alter Ende 30, schlank, sehr kurze Haare, teilweise grau. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter.

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

