Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Felgen von Fahrzeug entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (01.10.), 12.00 Uhr bis Dienstag (04.10.), 08.30 Uhr von einem VW Touran alle vier Felgen entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände an der Siemensstraße. Die Unbekannten bockten das Fahrzeug auf, montierten die Felgen ab und entwendeten diese. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell