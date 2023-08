Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der am Sonntagmorgen einen 19-Jährigen sexuell belästigt hat. Der Bottoper was gegen 9.30 Uhr auf der Beisenstraße unterwegs, als ihn der Fremde ansprach. Es fielen anzügliche Bemerkungen und schließlich griff er dem 19-Jährigen in den Genitalbereich. Der junge Mann zog sich umgehend zurück und informierte kurz darauf die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 50 - 60 Jahre alt, mollig, schwarze knielange Hose, graues T-Shrt, volles graues Haar - im oberen Bereich gegelt, sprach Deutsch ohne Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

