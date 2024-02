Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad entwendet - Einbruch in Gartenhütte

Fulda (ots)

Fahrrad entwendet

Neuhof. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (14.02.), zwischen 18 und 19 Uhr, ein mittels Schloss vor einem Geschäft in der Straße "Am Stockgraben" gesichertes Pedelec im Wert von rund 5.000 Euro. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein graues Mountainbike des Herstellers "Focus". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gartenhütte

Hosenfeld. Drei unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Freitag (16.02.), zwischen 1.55 Uhr und 3.55 Uhr, unerlaubt in eine Gartenhütte im Steinhauckweg in Hainzell ein. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell