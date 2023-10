Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung; 2. Schneverdingen, Diebstahl aus Pkw; 3. Soltau, Geldbörse entwendet

1. Schneverdingen, Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Schneverdingerin befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw in einer Parkbucht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten schnell den Grund für den Verkehrsunfall fest. Ein mit der Verursacherin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

2. Schneverdingen, Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagvormittag drangen unbekannte Täter auf einem Parkplatz in Reinsehlen, durch Einschlagen einer Fensterscheibe, in ein dort geparktes Fahrzeug ein und entwendeten ein Portemonnaie. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

3. Soltau, Geldbörse entwendet

Am Samstagmittag wurde einem 63-jährigen Soltauer in einem Discounter in der Straße Böhmheide während des Einkaufens die Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

4. Soltau, Pkw aufgebrochen und Zubehörteile ausgebaut

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag gelangten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Fensterscheibe ins Innere eines Pkw BMW X3 und eines Pkw BMW 320d. Anschließend wurden aus beiden Fahrzeugen diverse Originalzubehörteile ausgebaut und entwendet. Die Taten ereigneten sich im Forellenweg und in der Straße Sonnenberg. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt.

Wer im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

5. Bad Fallingbostel, Einbrüche beim Kleingärtnerverein

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonnabendmittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Kleingärtnervereins in Bad Fallingbostel, Am Tütberg, ein. Auch eine Gartenlaube wurde aufgebrochen. Es entstanden Sachschäden und es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe erlangt. Hinweise werden bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 erbeten.

