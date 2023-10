POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 19.9.23 nach dem 17-jährigen Rumänen aus Schwerin

Schwerin (ots) - Nachdem es in der letzten Nacht zu einem Einbruch in einem Supermarkt in der Karl-Kleinschmidt-Straße kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die bisher unbekannten Täter drangen gegen 23:00 Uhr in das Lebensmittelgeschäft in Schwerin Krebsförden über ein Fenster ein und entwendeten eine Vielzahl an Tabakwaren. Der genaue Stehlschaden wird im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens näher ...

