Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Verkehrskontrollen im Heidekreis; Bothmer: Einbruch; Schneverdingen: Pkw übersehen; Munster: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Heidekreis (ots)

11.10. / Verkehrskontrollen im Heidekreis (mit Bild)

Heidekreis: Einsatzkräfte der Polizei Heidekreis führten am Mittwoch (11.10.2023) mehrere stationäre Verkehrskontrollen zum Thema "Rücksicht im Straßenverkehr" durch. Im nördlichen Heidekreis wurden insgesamt 35 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Neben mehreren Handyverstößen wurden zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wovon sechs Temposünder sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter fuhr auf der A 7 insgesamt 83 km/h schneller als erlaubt. Ein 26-jähriger Mann aus Schneverdingen steht zudem im Verdacht sein Fahrzeug unter der Einwirkung berauschender Mittel geführt zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Kontrollen wurden auch in Walsrode und Schwarmstedt durchgeführt. Hier ahndeten die Einsatzkräfte unter anderem 20 Handyverstöße.

11.10. / Einbruch

Schwarmstedt/Bothmer: In der Zeit zwischen Dienstag (10.10.2023), 01:00 Uhr, und Mittwoch (08.10.2023), 08:45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus im Steindamm ein. Anschließend wurde das gesamte Objekt durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht endgültig geklärt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Schwarmstedt unter 05071-800350.

11.10. / Pkw übersehen

Schneverdingen: Am Mittwochnachmittag (11.10.2023) wollte eine 19-jährige Autofahrerin von einem Parkstreifen im Zahrenser Weg in den fließenden Verkehr fahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Pkw, der die Fahrbahn in gleicher Richtung befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 17-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

12.10. / Fußgänger angefahren und geflüchtet

Munster: Bereits am 04.10.2023 kam es um 11:09 Uhr in der Breloher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Munsteraner wurde beim Überqueren des dortigen Fußgängerüberweges, der sich an der Einmündung zur Lüneburger Straße befindet, von einem Kastenwagen angefahren. Dabei handelte es sich um einen Ford Transit mit polnischer Zulassung, der zuvor aus Richtung des Rehrhofer Weges in die Breloher Straße einbog. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer, eine männliche Person mit weiß-beigem Basecap im Alter von 45 bis 50 Jahren, hat nach dem Zusammenstoß seine Fahrt einfach fortgesetzt. Der Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall leicht am Bein. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

