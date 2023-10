Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

09.10. / Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Soltau: Am Montagnachmittag kam es in Soltau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Soltau befuhr mit seinem Auto die Harburger Straße und wollte schließlich in die Eduard-Salfeld-Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Soltauer auf seinem Motorrad. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Da sich noch am Unfallort der Verdacht erhärtete, dass der 77-jährige unter Medikamenteneinfluss stehen könnte, wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Harburger Straße voll gesperrt.

