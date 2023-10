Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrradeigentümer gesucht; Rethem: Zeugen gesucht; Soltau: Auto fährt gegen Hauswand; Walsrode: Wohnungseinbruch; Bispingen/A 7: Übermüdet aufgefahren; Soltau: Radfahrer stürzt nach Unfall

Heidekreis (ots)

10.10. / Fahrradeigentümer gesucht

Soltau: Die Polizei kontrollierte bereits am 22. August 2023 einen 17-jährigen Radfahrer am Bahnhof. Da der Soltauer keinerlei Nachweise über das Fahrrad vorlegen konnte, verhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Das silberne Fahrrad, ein 26-Zoll-Mountainbike (2Danger Sual Slalom), wurde zunächst sichergestellt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrads (siehe Foto). Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

10.10. / Drei jugendliche Zeugen zur illegalen Müllentsorgung gesucht

Rethem: Unbekannte entsorgten am Donnerstagabend (06.10.2023) um etwa 19:20 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg zwischen Rethemer Fähre und Häuslingen, illegal Müll. Ein bereits bekannter Zeuge konnte weitere Hinweise zu den möglichen Tätern geben. Zudem sollen sich zum Zeitpunkt der illegalen Müllentsorgung drei Jugendliche auf ihrem Fahrrad an der Brücke des dortigen Pferdehofes Gut Allerwiesen aufgehalten haben. Die Polizei Rethem (Tel. 05165-291340) sucht nun diese männlichen Jugendlichen, die möglicherweise weitere Angaben zu den noch unbekannten Tätern machen können.

09.10. / Auto fährt gegen Hauswand

Soltau: Am Montagabend fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto von einer Grundstückseinfahrt auf die Winsener Straße und verlor, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle. Die anschließende "Rutschpartie" endete an einer Hauswand, nachdem zuvor ein Metallzaun durchbrochen wurde (siehe Foto). Der Soltauer Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt.

09.10. / Wohnungseinbruch

Walsrode: Unbekannte drangen in den frühen Montagsstunden (09.10.2023), zwischen Mitternacht und 07:10 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wiener Platz ein. In der Wohnung wurden diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

09.10. / Übermüdet aufgefahren

Bispingen/A 7: Ein 51-jähriger Mann aus Heide fuhr am frühen Montagmorgen auf der A 7, in Höhe Bispingen, auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der übermüdete Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem wurden zwei weitere Fahrzeuge durch die Trümmerteile beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro entstand.

09.10. / Fahrradfahrer stürzt nach Unfall

Soltau: Am Montagmorgen wollte ein 62-jähriger Autofahrer einen Supermarkt-Marktplatz in der Celler Straße verlassen. Beim Anfahren übersah der Unfallverursacher jedoch einen 31-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich sturzbedingt leicht am Kopf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell