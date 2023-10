Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis/Schwarmstedt: Schockanrufe - Bankmitarbeiter verhindern Betrug; Munster: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Heidekreis (ots)

12.10. / Schockanrufe - Bankmitarbeiter verhindern Betrug

Heidekreis/Schwarmstedt: Am Donnerstag (12.10.2023) wurden der Polizei wieder mehrere Schockanrufe gemeldet. Bei dieser Betrugsform geben sich die Täter am Telefon als Familienangehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen Notlagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Opfer werden dabei massiv unter Druck gesetzt. Bei einer 83-jährigen Dame aus Buchholz (Aller) hat dieser Betrugsversuch fast zum Erfolg geführt. Aufmerksame Bankmitarbeiter alarmierten allerdings die Polizei, als sich die sichtlich nervöse Seniorin einen fünfstelligen Betrag in Schwarmstedt auszahlen lassen wollte. Die Täter begleiteten die Buchholzerin dabei am Handy und gaben ihr entsprechende Verhaltenshinweise. Beim Eintreffen der Polizei wurde das Telefonat mit anonymer Rufnummer jedoch seitens der Betrüger beendet.

12.10. / Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Munster: Am Donnerstagmorgen (12.10.2023) wurde eine 27-jährige Fußgängerin zwischen Töpingen und dem Friedhof Alvern von einem vorbeifahrenden Transporter berührt. Dabei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs eingeklappt und die Fußgängerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, konnte aber nach kurzer Zeit durch die alarmierte Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Der 68-jährige Mann aus Munster muss sich nun wegen des Unfalls und der anschließenden Flucht verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell