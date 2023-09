Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeiliche Bilanz der Hüstener Kirmes

Von Freitag bis Dienstag fand die Arnsberger Kirmes auf der Riggenweide in Hüsten statt. Die Polizei zeigte täglich vor Ort Präsenz und konnte dadurch einen Beitrag zu einem durchweg ruhigen Kirmesverlauf leisten. Der Einsatzleiter der Polizei, Olaf Wiesenberg, spricht von einer sehr engen und guten Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadt Arnsberg, die den polizeilichen Einsatz durchgängig unterstützt haben. Insgesamt nahm die Polizei rund 40 Strafanzeigen auf. Diese setzten sich überwiegend aus Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzungsdelikten und Hausfriedensbrüchen zusammen. Gegen 29 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Diese durften dann mindestens für den betreffenden Tag das Kirmesgelände nicht mehr betreten. Das dem Sicherheitsdienst übertragene Hausrecht wurde zum Teil mit polizeilicher Unterstützung durchgesetzt. Sechs Personen hielten sich nicht an diese Aufforderung und wurden im Anschluss wieder auf dem Kirmesgelände festgestellt. Hier ermittelt die Polizei jetzt wegen Hausfriedensbruchs. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen und mussten für einige Stunden in polizeilicher Obhut bleiben. Am Samstag hielt sich beispielsweise eine größere Personengruppe an einem Kiosk in Kirmesnähe auf. Dort wurde stellenweise für Unruhe gesorgt und es kam zu Körperverletzungen. Der Kiosk wurde daraufhin durch die Stadt Arnsberg geschlossen, sodass sich die Ansammlung im Anschluss auflöste. In anderen Fällen konnten Polizeibeamte auch hilfeleistend tätig werden: Am Sonntag konnte ein 5jähriges Mädchen wieder aufgefunden werden, welches bereits durch ihre Mutter gesucht wurde.

