Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kabel entwendet

Brilon (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 03. September, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle in Brilon Wald. Zwischen 01:45 Uhr und 02:50 Uhr entwendeten sie dort Meterware an Kabeln. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute einen PKW benutzt haben. Die Schadenssumme liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon telefonisch unter 02961 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell