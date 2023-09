Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau durch Bierglas verletzt

Marsberg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell aufgrund eines Vorfalls vom 4. September auf dem Kreisschützenfest in Marsberg - Meerhof. Gegen 16:25 Uhr wurde eine 20jährige Frau aus Delbrück im Festzelt durch ein Bierglas am Kopf getroffen und dadurch verletzt. Rettungskräfte nahmen vor Ort eine Erstversorgung vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 in Verbindung zu setzen.

