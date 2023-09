Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Winterberg (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Bromskirchen ist am Montagnachmittag auf der B236 bei Neuastenberg verunfallt. Gegen 16:00 Uhr war er in Richtung Winterberg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurden zwei Beifahrerinnen des Unfallwagens verletzt. Eine 39-Jährige aus Hallenberg erlitt leichte Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine 33-Jährige Hallenbergerin wurde schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug des 35-Jährigen musste abgeschleppt werden.

