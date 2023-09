POL-HSK: Kradfahrer schwer verletzt

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Montag 01:30 Uhr und 13:30 Uhr in ein Haus am Himmelpfortener Weg einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Tür, es entstand Sachschaden. In das Haus gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizeiwache Arnsberg nimmt Hinweise telefonisch unter der 02932 - 90200 entgegen. ...

