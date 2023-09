POL-HSK: E-Scooter-Fahrerin gestürzt

Bestwig (ots) - Ein 28-jähriger Mann aus Oberhausen ist am Montagmittag auf der K44 verunfallt. Er befuhr die K44 in Fahrtrichtung Ramsbeck, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge Telefon: 0291/9020-1141 E-Mail: ...

