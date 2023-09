Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Pkw-Fahrer begeht Unfallflucht und endet in Polizeikontrolle

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 19:47 Uhr, beschädigt ein 37-jähriger Pkw-Fahrer, in der Schloßstraße, in Rödersheim-Gronau, mit seinem silbernen BMW, im Zuge eines Rangiermanövers, die Gartenmauer eines Anwesens und flüchtet im Anschluss in Richtung Ellerstadt. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 22:30 Uhr konnte besagter Pkw durch Beamte, in Bad-Dürkheim, unweit vom Wurstmarkt-Gelände entfernt, einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen eines durchgeführten Atemalkoholtests konnte bei dem Fahrzeugführer ein Wert von 3,33 Promille festgestellt werden. Im Anschluss wurde dem Beschuldigten, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell