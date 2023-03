Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zahlreiche Einbrüche im Husumer Stadtgebiet

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in einer Vielzahl von Einbrüchen und Einbruchsversuchen, die sich seit Donnerstag im Stadtgebiet Husum ereignet haben.

In der Regel erbeuten die unbekannten Täter geringe Menge Bargeld oder elektronische Kleingeräte. Sie öffnen gewaltsam Türen oder Fenster von Gewerbebetrieben oder Büroräumen.

Unter anderem brachen sie in das Rathaus ein und versuchten in das Schifffahrtsmuseum einzudringen. Ein Büro der Kirchengemeinde in der Norderstraße, ein Sportheim im Mia-Ketelsen-Weg, ein Supermarkt in der Süderstraße wurden ebenso aufgesucht, wie eine Arztpraxis und ein Lederwarengeschäft am Markt. Zudem gelangten die Täter in ein Hotel in der Süderstraße und in ein Kirchenbüro in der Woldsenstraße. Drei Tatorte wurden im Osterende in ein Hotel, in einen Fahrradladen und in einen Kfz-Handel aufgenommen.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

