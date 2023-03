POL-FL: Sylt/Kampen - Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung am Strand, Polizei sucht weitere Zeugen

Harrislee (ots) - Am Freitagabend (17.03.23 kam es gegen 20:30 Uhr in einer Wohnung in der Süderstraße in Harrislee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf erlitt ein 34-jähriger Mann Stichverletzungen, an denen er verstarb. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da in Betracht gezogen ...

