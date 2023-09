Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Neuhofen / Altrip (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 31.08.2023, bis Montag, dem 04.09.2023, beschädigte bis dato unbekannte Täterschaft mehrfach die Fassade einer Garage in der Moltkestraße, in Altrip, sowie die Mauer eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße, in Neuhofen, durch das Besprühen von Graffiti. Es wurden sowohl ein Tiersymbol als auch Schriftzüge in unterschiedlichen Farben angebracht. Zeugen, die Hinweise zu den vorgenannten Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

