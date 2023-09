Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken in Flugplatzzaun gefahren

Speyer (ots)

Am 09.09.2023 gegen 02:00 Uhr befuhr ein 34- jähriger lettischer Pkw- Fahrer die Joachim-Becher Straße in Speyer. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun des Flugplatzes. Nachdem er dort mehrere Schleifen auf der Wiese des Flugplatzes drehte, stellte er seinen Pkw ab und legte sich anschließend in seinen in der Nähe geparkten LKW schlafen. Dort konnte der Fahrer nach einem Zeugenhinweise durch die Polizei festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Zaun des Flughafengeländes entstand nach bisheriger Einschätzung ein Schaden von 5000EUR.

