Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl mit anschließendem Widerstand

Speyer (ots)

Am 08.09.2023 gegen 20:20 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Ein 23-jähriger und ein 25- jähriger Mann verstauten Ware in ihren Rucksäcken und wollten anschließend die Tankstelle verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, bespuckte und beleidigte einer der Beiden zunächst den Tankstellenmitarbeiter. Anschließend versuchten beide Täter zu flüchten, konnten durch die eintreffenden Polizeibeamten im Nahbereich jedoch festgenommen werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigten sich der 25-jährige Täter aggressiv und beleidigte die Beamten. Aufgrund diesen Verhaltens sollte der Täter gefesselt werden, woraufhin er Widerstand leistete und weiterhin um sich spuckte. Letztlich konnten beide Täter in Gewahrsam genommen werden, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden jeweils Blutproben entnommen. Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls, dem zweiten Täter zusätzlich ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

