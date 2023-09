Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung auf der B39

Speyer/Haßloch (ots)

Am 07.09.2023 gegen 16:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Holidayparkstraße in Richtung Aumühle. Das Fahrzeug (grauer Ford) überfuhr mehrfach die Mittellinie, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Einmündungsbereich Aumühle/B39 kam das Fahrzeug zum Stehen, da der Fahrzeugführer aufgrund des dortigen Verkehrsaufkommens nicht abbiegen konnte. An dieser Einmündung ist jedoch kein Halten von Fahrzeugen vorgesehen. Deshalb mussten die vorbeifahrenden Autos in beide Fahrtrichtungen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die eingesetzten Beamten konnten den 58-jährigen Fahrzeugführer im Bereich Lingenfeld Süd kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der 58-Jährige aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage war, das Fahrzeug zu führen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zeugen oder gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

