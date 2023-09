Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgönheim - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

Bild-Infos

Download

Fußgönheim (ots)

Gegen einen geparkten PKW gefahren ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 56-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Dieser befuhr mit seinem E-Scooter gegen 00:20 Uhr die Speyerer Straße in Fußgönheim, als er die Kontrolle über den E-Scooter verlor und gegen den geparkten Audi A6 eines Anwohners fuhr. Während der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher selbst an, vier Weinschorlen konsumiert zu haben. Gegen den PKW sei er jedoch gefahren, weil ihm ein anderer PKW entgegenkam, und er nur so die Kollision mit diesem verhindern konnte. Infolge des Unfalls wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell