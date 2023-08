Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Verdacht der unerlaubte Einreise endet nach Widerstand in der Haftanstalt

Saarbrücken (ots)

Bei der am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr durchgeführten Kontrolle eines Mannes durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken im Kleinblittersdorfer Ortsteil Rilchingen-Hanweiler kam es zu einem Fluchtversuch. Nachdem der tunesische Staatsangehörige gestellt und zu Boden gebracht war, widersetzte er sich seiner Festnahme derart massiv, dass es zur Durchsetzung gleich dreier Polizist:innen bedurfte. Hierbei erlitten die Einsatzkräfte leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Gründe für die beabsichtige Flucht in Richtung Frankreich kamen in der Dienststelle an der Goldenen Bremm schnell ans Tageslicht. Denn es bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Erschleichens von Leistungen. Außerdem war der 44-Jährige zur Festnahme zwecks Ausweisung bzw. Abschiebung ausgeschrieben. Unabhängig der nun folgenden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Einreise in das Bundesgebiet trotz einer bestehenden Wiedereinreisesperre wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell