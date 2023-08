BPOLI-SB: Frau verweigert Aussagen zu ihrer Identität - kein Wunder bei vier Haftbefehlen

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Morgen erschien ein 52-jähriger Mann in der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken im Hauptbahnhof Saarbrücken, um einen Diebstahl gegen Unbekannt zur Anzeige zu bringen. Über Nacht sei ihm auf unerklärliche Art und Weise Bargeld in Höhe von 50 EUR abhanden gekommen. Es handele sich hierbei um einen Restbeitrag der am Vortag erhaltenen Grundsicherung. In der jüngeren ...

mehr