Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Gutes Gedächtnis eines Beamten führt zur Festnahme

Saarbrücken - Hanweiler (ots)

Am gestrigen Sonntag fiel Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken zur Mittagszeit in Rilchingen-Hanweiler ein Mann auf, der bei Erblicken des Streifenwagens vor einem Imbiss den gedeckten Tisch verließ und sich in den Laden begab. Da er auch nach mehreren Minuten nicht wieder erschien, entschloss man sich zur Kontrolle. An einem Spielautomaten konnte die besagte Person und ein weiterer Mann angetroffen werden, wobei letzterer einem Polizisten sofort erinnerlich wurde. Hintergrund war eine Fahndung aus November 2022, im deren Rahmen dieser Mann wegen Tankbetrugs gesucht wurde sowie ein weiterer Sachverhalt aus dem Jahr 2020, im dem der Beamte exakt diesen Mann beanzeigte. Da sich der Mann laut eigenen Angaben nicht ausweisen konnte, wurden zunächst die Personalien erfragt. Während der genannte Name durch den Polizist zugeordnet werden konnte, war dies beim Vornamen nicht der Fall. Die weiteren Recherchen ergaben, dass die Personalien des Bruders genannt wurden, um den erwarteten Folgen zu entgehen. Denn der 45-Jährige war gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Zum einen von der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Diebstahls und zum anderen durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in anderer Sache eine Untersuchungshaft gegen den in Frankreich wohnenden Serben angeordnet. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde dann auch ein französischer Aufenthaltstitel mit seinem richtigen Namen und ein Führerschein aufgefunden. Da der Führerschein jedoch in Deutschland nicht gültig ist, wurde erneut ein Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt, zumal der Beschuldigte zugab, mit dem neben dem Imbiss geparkten PKW gefahren zu sein. Nach Abschluss aller Maßnahmen erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.

