Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Gebäudebrand auf dem Gelände des Heide-Parks Soltau

Heidekreis (ots)

12.10. / Gebäudebrand auf dem Gelände des Heide-Parks Soltau

Soltau: Am frühen Mittwochnachmittag (11.10.2023) geriet ein ehemaliges Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Heide-Parks in Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Im Anschluss hat die Polizeiinspektion Heidekreis die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine erste Spurensuche am Brandort ergab keine Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Anhaltspunkte, die auf eine mögliche technische Ursache deuten, werden aktuell noch geprüft. Eine genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht genannt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell