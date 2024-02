Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schilder beschädigt - Festnahme nach Einreichung gefälschter Rezepte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schilder beschädigt

Schenklengsfeld. Unbekannte haben zwischen Freitagabend (09.02.) und Samstagnacht (10.02.) ein Trägerrohr durchgesägt, an welchem mehrere Wegweiser angebracht waren. Das Schild stand in der Hauptstraße auf einem Wanderparkplatz oberhalb von Dinkelrode. Auch ein Verkehrsschild an der Einfahrt eines Wanderwegs an der K 17 nahe Wippershain war Ziel Unbekannter. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Einreichung gefälschter Rezepte

Heringen. Beamte der Kriminalpolizei aus Bad Hersfeld nahmen am Dienstag (13.02.) einen 26-jährigen Mann aus Heringen auf frischer Tat fest, nachdem er in einer Heringer Apotheke versucht hatte, mit einem gefälschten Rezept verschreibungspflichtige Arznei- und Betäubungsmittel zu erlangen.

Bereits am Vortag war es dem Mann gelungen, mittels einem gefälschten Rezept an eine größere Menge verschreibungspflichtige Tabletten zu kommen. Dies fiel im Nachhinein einem Mitarbeiter der Apotheke auf, der daraufhin die Polizei informierte. Als der 26-Jährige am nächsten Tag wieder bei der Apotheke erschien, um mit einem erneut gefälschten Rezept verschreibungspflichtige Arzneimittel abzuholen, konnte er durch die Kriminalpolizei vor Ort festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weitere gefälschte Rezepte auf und stellten diese sicher.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des illegalen Handels mit Betäubungs- und Arzneimitteln verantworten.

