Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss: Fahrerin verursacht zwei Unfälle und kollidiert mit einem Baum

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag verursachte eine 73-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kranichfeld beim Ausparken Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug. Ohne pflichtgemäß anzuhalten und den Unfallgegner über den Schaden zu informieren, setzte die Frau ihre Fahrt über die B87 in Richtung Stadtilm fort. Dort geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dadurch seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Etwa 50 Meter weiter kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Metallgeländer und einem Baum zusammen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch fest, zu einem Atemalkoholtest war die Fahrzeugführerin jedoch nicht mehr in der Lage. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug der 73-jährigen, sowie den anderen beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

