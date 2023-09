Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schulgebäude

Homberg (ots)

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 06.09.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 07.09.2023, 06:00 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag mehrere Gebäudeteile der Radko-Stöckl-Schule in der Evesham-Allee in Melsungen mit einem Permanentmarker beschmiert. Dazu wurde an mehreren Zugangstüren, Fenstern und div. Gebäudeverkleidungen eine Zahlenkombination und ein Schriftzug (engl. "tag"), mit noch unbekannter Bedeutung, aufgemalt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05661-70890.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

