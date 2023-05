Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 10.05.2023, gegen 11:01 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn auf der Oldenburger Straße in Höhe der Hausnummer 14 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 76-jährige Frau aus Bad Zwischenahn befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Im Kurvenbereich in Höhe Hausnummer 14 kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte dann mit einer Straßenlaterne und einem Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin konnte durch Ersthelfer leichtverletzt aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das durch auslaufende Betriebsstoffe leicht kontaminierte Erdreich wurde durch eine Spezialfirma geborgen und entsorgt.

