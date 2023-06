POL-SO: Einbruch - Zeugen gesucht

Warstein (ots) - Am 23. Juni, kam es um 16 Uhr zu einem Diebstahl in der Straße Külbe, in Höhe der Hausnummer 20. Eine 42-jährige Frau aus Warstein hielt sich mit ihrem Krankenfahrstuhl in der Nähe eines Elektronik-Fachmarktes auf. Ein bislang unbekannter Mann trat an die wehrlose Warsteinerin heran und nahm ihr die schwarze Bauchtasche, die sie über den Hals trug, weg. Der Täter sprach mit der 42-Jährigen, allerdings in einer Fremdsprache, die das Opfer nicht ...

