Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Folgen

Apolda (ots)

In der Nacht vom 27.01. auf den 28.01.2024 wurde im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit durch Beamte der PI Apolda auf der B87 ein verunfallter Pkw BMW festgestellt. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,78 Promille. Des weiteren gehört das Kennzeichen nicht zum Fahrzeug. Der genutzte Pkw war bereits im Juni 2023 außer Betrieb gesetzt wurden. Neben den festgestellten Verstößen wurden mindestens ein Leitpfosten und diverse Sträucher an der B87 zerstört. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Polizei Apolda hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen.

