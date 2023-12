LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag war eine 25jährige Frau mit Kinderwagen in einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord unterwegs. Dort versteckte sie Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro im Kinderwagen, die sie an der Kasse nicht bezahlte. Gegen sie wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

