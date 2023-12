Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Nachbar in Jena-Nord

Jena (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich eine 58-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Jena-Nord bei der Polizei und gab an, dass ihr Nachbar sowohl ihre Schuhe als auch ihren Schuhabtreter entwendet habe. Beim Versuch der Kontaktaufnahme an der Tür des Nachbarn, habe dieser die Geschädigte unvermittelt mit einer teilgefüllten Plastikgießkanne angegriffen und durch Verursachen einer Kopfplatzwunde verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung durch die eingesetzte Polizeistreife konnte der psychisch auffällige und unter gesetzlicher Betreuung stehende Beschuldigte nach mehrmaligen erfolgslosen Versuchen an der Wohnungstür schlussendlich kontaktiert werden. Hierbei konnte u.a. die Gießkanne als Tatmittel und die zuvor entwendete Fußmatte in der Wohnung des Beschuldigten entdeckt werden. Die entwendeten Schuhe befanden sich zwischenzeitlich bereits in der Restmülltonne der Hausgemeinschaft. Der gerichtlich bestellte Betreuer wurde über den Zwischenfall informiert und ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet, in dessen Verlauf auch die Schuldfähigkeit des Beschuldigten juristisch betrachtet werden muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell