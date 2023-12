Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupferkabel geklaut

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 02:20 - 02:40 Uhr, wurden Am Kalkteich in Apolda, 100 Kilogramm Kupferkabel geklaut. 2 Unbekannte kletterten über den dortigen Zaun und verschafften sich somit unberechtigt Zugang zu dem Grundstück. Eine männliche und eine weibliche Person packten sich mehrfach Tragetaschen voll und entwendeten so das Kabel aus einem offenstehenden Container. Über den Zaun verließen sie auch wieder das Grundstück und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell