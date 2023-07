Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer stürzt in Lieser und verletzt sich schwer

Lieser (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 06.07.2023 gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 73jähriger Radfahrer, welcher aus einer nahen Mittelmoselgemeinde stammt, die L 47 von der Moselbrücke Mülheim kommend in Richtung Lieser. Als dieser auf dem dort befindlichen Radweg eine Gruppe von Radfahrern bereits passiert hatte, kam der Mann mit dem Fahrrad aus unbekannten Gründen ins Straucheln und stürzte schwer. Auch aufgrund der Tatsache, dass der Radfahrer keinen Fahrradhelm trug, waren die erlittenen Verletzungen insbesondere am Kopf so schwer, dass dieser mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Aufgrund von mehreren Verkehrsunfällen mit beteiligten Radfahrern in der jüngeren Vergangenheit im Zuständigkeitsbereich der der PI Bernkastel-Kues wird angeraten, auch ohne eine derzeitige gesetzliche Verpflichtung einen Fahrradhelm zu tragen.

