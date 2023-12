Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr kam es im Rastenberg Tunnel zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Beide bewegten sich im Tunnel in Richtung Schopenhauer Straße. Als der 40jährige Radfahrer an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, erschrak dieser und wich in die gleiche Richtung aus wie der Radfahrer. Die beiden stießen zusammen, stürzten und verletzten sich leicht. Bis zum Eintreffen der Polizei verließ der Fußgänger die Unfallstelle. Er ist ca. 55 Jahre alt, 1,75m bis 1,80 m groß und war dunkel gekleidet. Hinweise auf die Identität des verletzten Fußgängers nimmt die PI Weimar entgegen.

