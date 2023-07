Ulm (ots) - Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr schlug ein Einbrecher ein Fenster an dem Firmengebäude in der Straße "In der Wanne" ein. In den Räumlichkeiten verschaffte er sich weiteren Zutritt zu einem abgeschlossenen Büro und durchwühlte es. Offensichtlich fand er Bargeld, welches er mitnahm. Einen weiteren Einbruch ...

mehr