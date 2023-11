Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 9000 Euro Blechschaden nach Unfall im Einmündungsbereich Duchtlinger Straße und Hohenkrähenstraße

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 9000 Euro Blechschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag im Einmündungsbereich der Duchtlinger Straße auf die Hohenkrähenstraße am nördlichen Stadtrand von Singen passiert ist. Gegen 14.20 Uhr wollte eine 39-Jährige mit einem Opel Astra von der Duchtlinger Straße nach rechts auf die Hohenkrähenstraße in Richtung Stadtmitte einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Kia, dessen 24-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Hohenkrähenstraße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Vorsorglich wurde für die beteiligten Fahrzeuginsassen ein Rettungswagen hinzugerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden jedoch keine Personen bei dem Unfall ernsthaft verletzt.

