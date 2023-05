BPOLI-WEIL: Mit drei Haftbefehlen Gesuchter wird bei Polizeidienststelle vorstellig und landet hinter Gittern

Weil am Rhein (ots) - Wegen eines mehrjährigen Einreiseverbotes musste ein deutscher Staatsangehöriger die Schweiz verlassen. In Deutschland bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt jetzt in Haft. Am Donnerstagnachmittag, den 4. Mai 2023, wurde der 40-Jährige von den Schweizer Behörden am Übergang Weil am Rhein - Autobahn nach Deutschland überstellt und ...

