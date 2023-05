BPOLI-WEIL: Mann wirft Fahrräder gegen Güterzug - Bundespolizei ermittelt

Weil am Rhein (ots) - Ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Autobahnübergang in Weil am Rhein ins Netz gegangen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 43-Jährigen am frühen Samstagmorgen, den 29. April 2023, am Grenzübergang Weil ...

