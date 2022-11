LPI-SHL: Reifensatz entwendet

Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen am 25.11.2022 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr gewaltsam in Suhl, Fröhliche Mann Straße, in die Kantine eines dort befindlichen Unternehmens ein. Dazu wurde die Scheibe der Kantine mit einem Stein eingeworfen und im Anschluß das Fenster entriegelt.In der Hauptküche wird die dort befindliche Registrierkasse entwendet. Die Kasse wird später im Bereich eines Radweges, ...

mehr