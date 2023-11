Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (13.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Missachtung der Vorfahrt hat am Montag auf der Kreuzung der Straßen "Gluckstraße/ Otto-Gönnenwein-Straße" zu einem Unfall mit insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden geführt. Ein 19-jähriger VW Polo Fahrer fuhr auf der Otto-Gönnenwein-Straße und stieß auf der Kreuzung mit einem von rechts kommenden Mercedes AMG C 63 eines 36-Jährigen zusammen. Da zunächst unklar war, ob sich die Autoinsassen beim Zusammenstoß verletzt haben, kamen auch Rettungssanitäter und Helfer der Feuerwehr an die Unfallstelle. Sie konnten jedoch unverrichteter Dinge wieder abrücken.

