FW Kreis Soest: 48. Pfingstzeltlager in Lippstadt ein voller Erfolg

Vom 26.-29.05. fand auf dem Jahnplatz in Lippstadt das 48. Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Soest statt. Nach der Begrüßung in großer Runde sprachen auch Kreisbrandmeister Thomas Wienecke, der Leiter der Feuerwehr Lippstadt Christian Meyer, Bürgermeister Arne Moritz, stllv. Landrat Günter Fiedler sowie Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck Grußworte.

Eine besondere Ehrung für ihre besonderen Verdienste gab es hierbei für den scheidenden Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Suckrau, der die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber erhielt und Kersten Stracke die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Gold. Im Anschluss bekam der langjährige Chef der Küchenmannschaft Nikolas Tiemann ein gesungenes Ständchen, da er trotz seines runden Geburtstages es sich nicht nehmen ließ, die 512 Jugendlichen und 182 Betreuer an diesem Wochenende bestens zu versorgen. 3300 Eier, 7000 Brötchen 150 kg Bananen und 2000 Joghurts ist nur ein Teil von dem, was während des Pfingstzeltlagers gegessen worden ist.

Nachdem am Samstag die ersten feuerwehrtechnischen Disziplinen auf dem Programm standen, starten die Gruppen am Nachmittag zum Geländespiel, bei dem an fünf Stationen unterschiedliche Aufgaben gemeistert werden mussten. Hierbei unterstütze das Orgateam auch der Zusammenschluss der fünf Jugendorganisationen "Fünf für Lippstadt". Da auch das Wetter sich von seiner besten Seite zeigte, haben alle das Angebot eines kostenlosen Schwimmbadbesuchs gerne angenommen. Am Abend fand eine Sitzung des Jugendforums statt, zu der Vincent Gerstemeier eingeladen hatte. Hier sollen von Vertretern aus jeder Jugendfeuerwehr neue Ideen entwickelt bzw. Wünsche geäußert werden. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt hinzu mehr Mitbestimmung und Verantwortung.

Der Sonntagmorgen begann traditionell mit dem Lagergottesdient, der in diesem Jahr von Pater Radina aus dem Vinzenzkolleg sowie Jugendlichen der JF Lippstadt gestaltet wurde. Im Anschluss wurde Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Suckrau offiziell aus seinem Amt verabschiedet und Karsten Ramm als Nachfolger ernannt. Seine Stellvertreter sind Michael Schroer, der sich in dieser Position schon vorher verantwortlich gezeigt hatte, sowie Michael Schmitt, der ebenfalls neu in diesem Amt ist.

In diesem Rahmen wurden auch die Sieger des Geländespiels gekürt: Platz 1 belegte Die JF Lippetal-Lippborg, Platz 2 JF Soest Zug 3 und 4, Platz 3 die JF Anröchte. Diese erhielten für ihre tolle Leistung jeweils ein Präsent.

Danach begann der eigentliche Höhepunkt: Vor vielen Besuchern zeigten die Jugendlichen, worauf sie sich lange vorbereitet haben, den Löschangriff. Die Jugendfeuerwehr Anröchte war dabei erstmalig mit einem reinen Mädchenteam am Start. Am Abend wurde noch eine Blaulichtparade organisiert, in der jede Jugendfeuerwehr ihre mit viel Energie gebauten und gestalteten Bollerwagen präsentierten.

Nach dem Staffellauf und Abbau der Zelte schloss das Zeltlager mit der Siegerehrung. Nachdem alle Wettkämpfe ausgewertet waren stand der Sieger des Wanderpokals fest: Platz 1 belegte Lippetal-Herzfeld, Platz 2 Lippetal-Lippborg und Platz 3 Möhnesee-Körbecke.

Bei der Verabschiedung dankte Kreisjugendfeuerwehrwart noch einmal allen Beteiligten insbesondere der ausrichtenden Feuerwehr Lippstadt, dem Küchenteam und auch dem DRK, die ebenfalls das ganze Wochenende für die Lagerteilnehmer zur Verfügung standen. Wichtig war Karsten die tolle Gemeinschaft, zu der jeder einzelne beigetragen hat. Kreisbrandmeister Thomas Wienecke pflichtete ihm bei und sagte, dass er im nächsten Jahr zusätzlich einen Pokal für Fairness einführen möchte. Zum Abschluss verabschiedete er alle und blickte mit Vorfreude auf das Jahr 2024, in dem Zeltlager von der Jugendfeuerwehr Soest ausgerichtet wird.

