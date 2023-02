Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: +++ Folgemeldung +++ Großbrand in Werl

Werl (ots)

+++ Folgemeldung +++ Nach mehr als 24 Stunden ist der Einsatz im Industriegebiet Am Maifeld seit gestern Abend für uns beendet. Bis zu 350 Einsatzkräfte kämpften seit Montagnachmittag gegen den Großbrand in einem Galvanik-Betrieb. Jetzt stehen die Aufräumarbeiten an.

