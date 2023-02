Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: +++ Folgemeldung +++ Großbrand in Werl

Werl (ots)

+++ Folgemeldung +++

Aktuell befinden sich ca. 350 Einsatzkräfte in einem Werler Industriebetrieb. Dort ist es zu einem Großbrand in einer Galvanik gekommen. Aktuell befindet sich ein Teil der Produktion in Vollbrand. Ein weiterer Teil kann zum aktuellen Zeitpunkt gehalten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Verletzten. In der Produktionshalle befinden sich diverse Öle, Kunststoffe und Chemikalien. Aktuell kann das Gebäude nicht durch die Einsatzkräfte zur Erkundung betreten werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die NINA-Warnapp und die lokalen Medien gewarnt. Es wird weiterhin empfohlen die Fenster und Türen im Bereich Werl und im benachbarten Kreis Unna geschlossen zu halten. Eine gesundheitlich gefährliche Schadstoffbelastung konnte im Brandrauch nicht festgestellt werden. Messungen sind durchgeführt worden und werden fortlaufend auch weiter durchgeführt. Aktuell befinden sich Einsatzkräfte aus dem Kreis Soest, Kreis Unna, Kreis Paderborn, Polizei, Rettungsdienst sowie sämtlicher Behörden, LANUV und die Bezirksregierung Arnsberg im Einsatz. Die Einsatzdauer kann noch nicht abgeschätzt werden.

