Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: +++ Erstmeldung+++ Großbrand in Werl

Werl (ots)

Die Feuerwehr Werl und weitere Einheiten befinden sich aktuell in einem Großeinsatz Am Maifeld in Werl. Bitte meiden Sie das Gebiet weiträumig und beachten Sie die Warnmeldungen über NINA. Weitere Informationen folgen!

